本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢7/300
首頁 / 國際

以色列空襲伊朗 白宮：行使自衛權回應飛彈攻擊

2024/10/26 09:22（10/26 13:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國白宮今天晚間表示，以色列對伊朗軍事目標進行空襲，是針對伊朗本月初的彈道飛彈攻擊「行使自衛權」。

法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）說，以色列「鎖定軍事目標空襲」是在「行使自衛權，也是在回應伊朗10月1日對以色列的彈道飛彈攻擊」。

美國一名不具名官員告訴路透社，以色列在對伊朗目標展開軍事行動前已通知美國。這名官員又說，美國並未參與以色列的軍事行動。

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞防空系統於當地時間26日凌晨在首都大馬士革（Damascus）附近攔截「敵對目標」。與此同時，以色列證實對伊朗發動空襲。

大馬士革鄰近地區傳出「爆炸聲響」後，敘利亞新聞社在通訊平台Telegram上表示：「我方防空系統正在大馬士革周圍地區上空對抗敵方目標。」（（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131026

#空襲
#美國白宮
#以色列
#伊朗
#法新社
#美國
#敘利亞
#敘利亞新聞社
#路透社
延伸閱讀
伊朗200枚飛彈空襲 以色列稱大量攔截允民眾離開避難所伊朗敘利亞傳爆炸聲響 疑以色列展開報復以色列打擊伊朗軍事目標 稱全面動員攻防能力以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢
大馬士革
伊朗外長：若以色列反擊 將招致「更強烈」報復
塞維特
伊朗淡化以色列襲擊 稱生活照常進行傳美警告伊朗 謀害川普企圖將被視作戰爭行為
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列打擊伊朗軍事目標 稱全面動員攻防能力
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：