以色列空襲伊朗 白宮：行使自衛權回應飛彈攻擊

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國白宮今天晚間表示，以色列對伊朗軍事目標進行空襲，是針對伊朗本月初的彈道飛彈攻擊「行使自衛權」。

法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）說，以色列「鎖定軍事目標空襲」是在「行使自衛權，也是在回應伊朗10月1日對以色列的彈道飛彈攻擊」。

美國一名不具名官員告訴路透社，以色列在對伊朗目標展開軍事行動前已通知美國。這名官員又說，美國並未參與以色列的軍事行動。

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞防空系統於當地時間26日凌晨在首都大馬士革（Damascus）附近攔截「敵對目標」。與此同時，以色列證實對伊朗發動空襲。

大馬士革鄰近地區傳出「爆炸聲響」後，敘利亞新聞社在通訊平台Telegram上表示：「我方防空系統正在大馬士革周圍地區上空對抗敵方目標。」（（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131026