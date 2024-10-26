以色列打擊伊朗軍事目標 稱全面動員攻防能力

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（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列軍方表示，今天對伊朗的軍事目標展開攻擊時，已「全面動員」進攻與防禦能力。

法新社報導，以軍在聲明中表示：「我們的防禦與進攻能力已全面動員。」軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在另一份聲明中呼籲民眾「保持警戒」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1131026

26日伊朗德黑蘭全景。（West Asia News Agency via 路透社）

報復月初飛彈攻擊 以色列空襲伊朗軍事目標

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）以色列軍方26日凌晨表示已展開對伊朗軍事目標的精準打擊，報復對方幾輪對以色列的攻擊。伊朗媒體稱首都德黑蘭西、南兩側的軍事基地遇襲。

紐約時報指出，以色列軍方於聲明中說當地時間26日凌晨2時30分，他們展開「對伊朗境內軍事目標的精準打擊」，回應伊朗及中東各地代理人武裝團體一年多來攻擊以色列。

以色列暫未透露空襲是從何處或如何展開。伊朗當局3個新聞機構指稱，德黑蘭附近26日清晨聽到數起爆炸聲響，但沒報導更多細節。

伊朗的新聞機構表示，首都德黑蘭本身沒遭到攻擊，民用機場也正常運作。但紐時認為爆炸發生的地點近到讓德黑蘭部分居民能聽到，給伊朗人一種戰爭不若想像中遙遠的感覺。

兩名以方官員表示，以軍的空襲目標為近期參與攻擊以色列的軍事據點，並未攻擊包括石油生產基地在內的能源基礎設施；另外兩名以色列官員表示，空襲是由戰機執行。

紐時指以色列今天的打擊行動，代表伊朗自1980年代與伊拉克戰爭以來再次遭外國空軍空襲，然而當年長達8年的兩伊戰爭期間，交戰主要集中於兩伊邊境，德黑蘭周邊基本上均非目標。

伊朗1日晚間發射約200枚彈道飛彈打擊以色列各處，報復對方今年接連狙殺哈瑪斯、真主黨高層，以色列事後表明定會回擊。

紐時昨天引述4個未具名伊朗官員透露，若以色列只針對少數軍事基地與儲放飛彈、無人機的庫房採取有限度打擊，伊朗事後可能不還手。反之若以色列造成伊朗重大傷亡、打擊石油能源基礎設施或核設施，或是暗殺伊朗高級官員，伊朗方面定然反擊。（譯者：陳亦偉）1131026

影片來源：Iran International ايران اينترنشنال