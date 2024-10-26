伊朗淡化以色列襲擊 稱生活照常進行

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（中央社杜拜/耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列今天凌晨對伊朗發動反擊，稱以軍正在對軍事目標進行襲擊，伊朗媒體報導稱首都德黑蘭和附近基地都可聽到爆炸聲。德黑蘭當局淡化這次攻擊，稱生活照常進行。

路透社報導，中東地區近日局勢緊張，各方早已預期以色列將報復伊朗本月1日發動的彈道飛彈攻擊。伊朗當時發射約200枚飛彈襲擊以色列，這也是伊朗6個月內二度對以色列發動直接攻擊。

以色列國防軍（IDF）透過聲明表示：「為了回應伊朗政權連月來對以色列發動的持續攻擊，現在以色列國防軍正在對伊朗境內軍事目標進行精準打擊。」

以色列表示，以國有權也有義務回應來自德黑蘭和其代理人的攻擊，這包括從伊朗境內發射的飛彈襲擊。

以色列還說：「我們已全面動員進攻與防禦能力。」

目前還不清楚攻擊的範圍，但以色列公共廣播公司表示有數十架戰機正在攻擊軍事目標。

伊朗官媒表示，首都德黑蘭附近和鄰近的卡拉吉市（Karaj）都能聽到劇烈的爆炸聲，但在初步報告中淡化這次攻擊，稱生活照常進行。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導指出，「目前為止並未通報聽到德黑蘭上空有火箭或飛機的聲音」。

國家電視台援引不具名伊朗情報官員說法表示，巨大的爆炸聲來源「可能是伊朗防空系統啟動所致」。

伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報導，德黑蘭以西和西南方向數座軍事基地遭到以色列鎖定。

塔斯尼姆通訊社稱伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）基地遭到攻擊，但並未受損。

敘利亞新聞社（SANA）報導，以色列今天凌晨也鎖定敘利亞中部和南部地區若干軍事據點發動空襲。

敘利亞新聞社補充表示，敘利亞防空部隊攔截了以色列「從以方占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）和黎巴嫩領土方向」發射的飛彈，並擊落若干飛彈。

伊朗當局一再告誡以色列不要發動攻擊，說任何對伊朗發動的攻擊都會遭遇更強烈的報復。

美國一名官員告訴路透社，以色列在攻擊伊朗境內目標前已知會美國，但美國並未參與這次行動。

白宮國家安全會議（NSC）發言人塞維特（Sean Savett）指出：「我們瞭解以色列是基於自衛，並就伊朗10月1日對以色列發動彈道飛彈攻擊一事做出回應，因而對伊朗軍事目標進行精準打擊。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1131026