伊朗敘利亞傳爆炸聲響 疑以色列展開報復
2024/10/26 08:15（10/26 08:53 更新）
影片來源：Iran International ايران اينترنشنال
（中央社杜拜/開羅26日綜合外電報導）伊朗與敘利亞國營媒體報導，伊朗首都德黑蘭與敘利亞首都大馬士革附近今天凌晨傳出巨大爆炸聲響，可能是以色列開始對伊朗10月1日彈道飛彈攻擊做出預期已久的回應。
根據路透社消息，伊朗國營電視台報導，德黑蘭周圍地區可聽到數起劇烈爆炸聲，但官方尚未對爆炸來源發表評論。伊朗半官方媒體報導說，在鄰近的卡拉吉市（Karaj）也可聽到爆炸聲。
以色列國防軍（Israel Defence Forces）表示，軍方已在進行精準打擊。
敘利亞國家電視台報導，在大馬士革鄉間與中部地區也聽到爆炸聲響。
伊朗10月1日朝以色列發射約200枚彈道飛彈，是伊朗6個月來對以色列的第2起直接攻擊。中東地區一直如坐針氈，預期以色列將展開報復行動。
以色列國防部長本週表示，敵人將為企圖傷害以色列「付出沉重代價」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131026
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