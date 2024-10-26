本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢3/300
首頁 / 國際

美國促伊朗別反擊以色列 中止報復輪迴

2024/10/26 14:00（10/26 15:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）以色列空襲伊朗報復飛彈攻擊後，美國今天敦促伊朗別攻擊以色列，中止雙方間的報復輪迴。

法新社報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）告訴媒體：「我們敦促伊朗停止對以色列發動攻擊，以結束這種戰事循環，不要讓局勢進一步升級。」

以色列軍方今天對伊朗發動空襲，擊中多個地區的軍事基地、飛彈設施與其他系統。

塞維特還說：「他們的回應是在行使自衛權，特別避開人口稠密地區，僅聚焦軍事目標。」

塞維特強調美方未參與以軍這次的空襲，「我們的目標是加快外交努力，並降低中東地區的緊張局勢」。

拜登政府一名高層說，總統拜登與他的國安團隊「最近幾週與以色列合作，鼓勵以色列採取具針對性、相稱且對平民傷害較低的回應措施」。

這名官員向媒體表示「今晚似乎正是這樣發展。」

美國總統拜登鼓勵以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「規劃回擊時應考量不讓以色列再遭遇進一步襲擊，同時降低局勢升溫風險」，認為這是美以共同的目標。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1131026

#尼坦雅胡
#拜登
#以色列
#伊朗
#法新社
#美國
延伸閱讀
以色列空襲伊朗軍事目標 報復月初飛彈攻擊以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢伊朗淡化以色列襲擊 稱生活照常進行
塞維特
以色列空襲伊朗 白宮：行使自衛權回應飛彈攻擊傳美警告伊朗 謀害川普企圖將被視作戰爭行為
拜登
美昔日強迫原住民兒童入寄宿學校 拜登正式道歉美法院以損害競爭為由 阻擋Coach母公司收購Capri
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：