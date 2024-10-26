美昔日強迫原住民兒童入寄宿學校 拜登正式道歉

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（中央社亞利桑那州拉溫村25日綜合外電報導）美國早年強迫原住民兒童與家人分離，強行送他們到寄宿學校且校中發生虐童情事，總統拜登今天為此作出歷史性道歉，形容這是美國歷史上「最駭人篇章」。

法新社報導，美國早年為了消除原住民文化，曾從1819年到1970年代在各地開辦數百間印地安寄宿學校，強制原住民兒童被歐洲殖民者文化同化，包括強迫改信基督教。

最近一份政府報告披露了令人心痛的案例，顯示這些寄宿學校的兒童受到身體、精神與性虐待，估計有近1000名兒童死亡，外界認為實際人數可能更高。

拜登在亞利桑那州拉溫村（Laveen Village）吉拉河印地安社區（Gila River Indian Community）發表演說，以時而激昂且感性的語氣表示：「身為美國總統，我為昔日政府所作所為正式道歉。」

拜登還說，這種寄宿學校存在的約150年間是「美國歷史上最駭人的篇章」之一，也是「我們靈魂上的罪」。

拜登繼續說道，「我知道任何道歉都不能也無法彌補聯邦寄宿學校政策那段黑暗時期所造成的損失」，「今天，我們終於走向光明」。

內政部長哈蘭（Deb Haaland）是美國第一位美洲原住民內閣部長，她憶起自己的外祖父母昔日經歷，憤慨地說他們「當初被人偷偷帶離他們的社區，被迫住在天主教學校」。

哈蘭還說，有關聯邦當局「曾想消滅我們的語言、傳統和生活方式，但失敗了」，「儘管發生這一切，我們仍在這裡」。

加拿大過去也有數以千計兒童在類似的寄宿學校喪生，世界其他國家也日益重視原住民受虐歷史，這些國家的官方陸續為此正式道歉。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131026