美原住民寄宿學校黑歷史 調查披露曾虐死500童

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（中央社亞利桑那州旗桿市11日綜合外電報導）美國今天公布的聯邦調查發現，聯邦政府在對原住民學生實施融入白人社會同化政策的一個多世紀期間，寄宿學校爆發諸多虐童案件，造成500多名學生死亡。

美聯社報導，內政部披露的這份報告顯示，有400多所由美國政府設立或資助的學校，從19世紀初開始實行同化政策，包括不准原住民學生講族語等等，有些學校甚至持續實施到1960年代末期。

內政部長哈蘭（Deb Haaland）還說，政府調查時，在約53所學校內發現「標記或未標記」的墳墓。

身為首位具原民身分的內閣成員，哈蘭去年宣布對原住民寄宿學校展開調查，她今天在華府記者會公布調查結果時掉下眼淚，語帶哽咽。

她說：「試圖抹滅原住民身分、語言和文化的聯邦政府政策，如今仍讓部落痛苦不已。」

「那些孩子，每個都是一個家庭失去的成員、他們再也無法實現人生目標，就因為活在這種恐怖體制之下，才丟了性命。」

路透社指出，研究人員找到408所於1819至1969年間接受聯邦資金、以及89所未收取政府資金的學校紀錄。這些學校中，約半數是由政府或教會經營。

根據報告，在這些學校，「身體、性與情緒虐待猖獗」，至今為止的調查發現超過500名孩童在校期間死亡。隨著調查持續，實際死亡人數應會繼續攀升。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110512