美法院以損害競爭為由 阻擋Coach母公司收購Capri

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國法官今天以可能損害市場競爭為由，阻止時尚集團Tapestry以85億美元（新台幣2726億元）收購Michael Kors和凡賽斯（Versace）等奢侈品牌母公司Capri的交易。

法新社報導，這項交易被視為創建一個新的全球時尚巨擘來與歐洲精品龍頭競爭的努力，但在美國聯邦貿易委員會 (FTC) 今年稍早提起訴訟阻擋後，紐約聯邦法院判決阻止這項交易。

在經過7天作證程序後，法院文件寫道：「法院認為合併雙方是緊密的競爭對手，因此合併將導致失去正面競爭。」

擁有美國時尚精品Coach和Kate Spade等品牌的Tapestry在給法新社的聲明中表示計劃上訴。

Tapestry稱這一判決「令人失望」，並表示整個時尚產業「不斷擴張」，「競爭激烈且充滿活力」，此次合併將「有利於競爭和消費者」。

這項判決被視為聯邦貿易委員會的勝利。聯邦貿易委員會是一個獨立機構，現任主席由總統拜登任命。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1131025