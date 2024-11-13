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美國評估加薩人道救援困境改善 將不對以色列限制軍援

2024/11/13 07:27（11/13 07:55 更新）
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美國限期以色列1個月內改善加薩民眾無法獲得援助的困境，以色列當局表示已有多項進展。圖為加薩走廊中部，巴勒斯坦兒童正在搬運救援箱。（路透社）
美國限期以色列1個月內改善加薩民眾無法獲得援助的困境，以色列當局表示已有多項進展。圖為加薩走廊中部，巴勒斯坦兒童正在搬運救援箱。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）美國限期以色列1個月內改善加薩民眾無法獲得人道援助的困境，否則將影響美國提供的軍援。期限已到，儘管救援工作者認為，人道危機更惡化，美國政府今天說，有看到進展，不會限制對以色列提供武器。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在10月13日致函以色列的外長及防長，要求以色列採取具體行動，改善人道物資運送給民眾的狀況。這是布林肯在4月致函以色列後，美國第2度提出要求。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，美國提出3項要求：大幅增加人道援助、恢復商業卡車的通行權、及解除對加薩北部的封鎖。超過10名受訪的人道援助工作者和官員認為，以色列沒有做到這些要求，導致北加薩瀕臨饑荒邊緣。

以色列當局則說，已有多項進展，包括在加薩走廊中部基蘇菲姆（Kissufim）新開一條通道、完成為兒童施打小兒麻痺疫苗的計畫、進入加薩走廊運送物資的卡車數量比上個月的歷史低點已有增加、及物資已送達以色列封鎖一個月的北部地區醫院等。

日前曾到加薩北部運送物資的聯合國人道協調員哈迪（Muhannad Hadi）告訴華郵：北部民眾的處境每況愈下，「超乎想像」，可能爆發大饑荒。

聯合國專家組成的「饑荒審查委員會」（Famine Review Committee）在8日警告，因缺乏糧食、營養不良而引起的疾病與死亡，在北加薩地區正在迅速增加，近日內必須儘快採取行動，以避免大災難發生。北加薩目前仍有約10萬人，包括數萬孩童。

美國總統拜登今天在白宮接見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）。白宮公布兩人會談前的公開談話，沒有提到對以色列的最後通牒、或加薩走廊的人道危機。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動襲擊，殺害1200人，劫持255名人質，至今101人還未獲釋。以色列為剿滅哈瑪斯，對加薩發動大規模軍事行動，戰爭至今13個月，造成超過4萬3000無辜巴勒斯坦平民死亡。

赫佐格指出，目前最重要的事，是要讓101名人質獲得釋放。他也說，這一切都始於伊朗這個邪惡帝國及其代理人，他們要消滅以色列。現任美國政府或下屆總統，都必須將遏制伊朗及其代理人列為重要目標，讓他們無法實現破壞穩定與和平的意圖。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel ）今天說，加薩走廊物資運送已有些進展，雖然相當有限，但美國決定，不會限制運送給以色列的武器，「目前我們評估以色列仍沒有違反美國的法律」，加薩走廊的物資運送必須能維持，並且要持續改善。（編輯：陳承功）1131213

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