控以色列實施種族滅絕 南非向國際法院提交證據

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（中央社約翰尼斯堡28日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室今天表示，南非已向國際法院（International Court of Justice）提交以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」的「證據」。

法新社報導，南非總統府在聲明中說，儘管以色列強烈否認這些指控，但這份文件「含有顯示以色列政府如何致力於毀滅住在加薩的巴勒斯坦人，違反種族滅絕公約的證據」。

國際法院一名官員今天證實已收到這份文件，但不願提供進一步細節。

南非總統府表示：「這些證據將表明，具有實施種族滅絕的特定意圖、以色列未能防止煽動種族滅絕、未能防止種族滅絕本身，以及未能懲罰煽動與實施種族滅絕行為的人，這些都構成以色列種族滅絕行為的基礎。」

這份文件稱為「陳情書」（memorial），詳述了南非向國際法院對以色列提出的案件。南非總統府又說，「陳情書」無法對外公開，但在「750多頁文字中羅列了證據，並附上4000多頁的物證與附件佐證」。

南非去年12月向國際法院提訴，主張在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭違反1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（United Nations Genocide Convention），但以色列強烈否認這項指控。

目前已有數國支持南非對以色列的訴訟程序，包括西班牙、玻利維亞、哥倫比亞、墨西哥、土耳其、智利與利比亞。

國際法院的裁決具有法律約束力，但沒有執行裁決的具體機制。

根據巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊數據，以色列在加薩的作戰行動造成至少4萬3020名巴勒斯坦人死亡，而聯合國認為這樣的數據可信。

這波攻勢是由哈瑪斯去年10月7日突襲以色列引起，法新社根據以色列官方數據統整的資料顯示，這在以色列造成1206人喪命，包括在俘虜期間遭殺害的人質。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131029