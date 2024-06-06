上國際法院狀告以色列種族滅絕 西班牙跟進南非

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（中央社馬德里6日綜合外電報導）西班牙今天表示，將加入南非在聯合國最高司法機關國際法院的訴訟。南非指控以色列在加薩走廊進行「種族滅絕」。

法新社報導，西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）在記者會上說：「我們唯一目標是要結束這場戰爭，並在實施兩國方案的道路上前進。」

阿爾巴雷斯發表聲明之前一週，西班牙、愛爾蘭及挪威正式承認巴勒斯坦的國家地位，引發以色列憤怒。

南非去年向國際法院（International Court of Justice）提起訴訟，指控以色列為報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列前所未有的襲擊而發動的加薩攻勢，違反1948年聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）。

以色列強烈否認這項指控。

國際法院5月下令以色列確保聯合國授權調查人員「不受阻礙地進入」，以調查種族滅絕指控。

在1月26日的裁決中，國際法院裁定以色列須盡其所能防止其在加薩的軍事行動期間發生種族滅絕行為。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130606