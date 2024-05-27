西班牙：承認巴勒斯坦建國 是以色列安全保證

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）西班牙外交部長阿爾巴雷斯今天和巴勒斯坦總理穆斯塔法表示，承認巴勒斯坦的國家地位「是巴勒斯坦人民的正義，（也是）以色列安全的最佳保證」。

穆斯塔法（Mohammad Mustafa）歡迎西班牙、挪威和愛爾蘭承認巴勒斯坦建國的做法，他說：「我們希望歐洲每個國家都這樣做。」

阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）和穆斯塔法在布魯塞爾共同發表談話，穆斯塔法還在這裡會見歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）。

今天稍晚，穆斯塔法將和波瑞爾、艾德和沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）進一步會談。

穆斯塔法明天將在布魯塞爾和西班牙、挪威和愛爾蘭的部長舉行另一次會議。他將於29日前往西班牙。

以色列已經警告西班牙、挪威和愛爾蘭，如果它們宣布承認巴勒斯坦建國，與它們的關係將面臨「嚴重後果」。

以色列為報復巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日的攻擊，而在加薩發動毀滅性的戰爭，這促使一些國家希望承認巴勒斯坦建國。

大多數聯合國會員國承認巴勒斯坦建國。歐洲國家在這個議題上存在分歧。

西班牙、挪威和義大利將與歐盟國家保加利亞、賽普勒斯、捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和瑞典一起承認巴勒斯坦建國。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130527

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