以色列命西班牙領事館 6月起停止服務巴勒斯坦人

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（中央社耶路撒冷/馬德里27日綜合外電報導）以色列今天宣布，已通知西班牙駐耶路撒冷領事館自6月1日起停止向巴勒斯坦人提供領務服務，這是以色列對西班牙宣布將承認巴勒斯坦國所採取的「懲罰性」措施。

法新社報導，以色列外交部指出，西班牙駐耶路撒冷領事館「僅被授權向耶路撒冷領務轄區的居民提供領務服務，無權向巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）居民提供服務或進行領務活動」。

以色列外交部透過聲明宣布，這項命令將自6月1日起生效。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在另一份聲明中表示：「西班牙政府宣布將承認巴勒斯坦國後，我今天對西班牙駐耶路撒冷領事館實施初步懲罰性措施。」

卡茲說：「任何獎賞（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）並嘗試建立一個巴勒斯坦恐怖主義國家的人，將無法與巴勒斯坦人接觸。」

對於加薩戰爭，西班牙是最嚴厲批評以色列的歐洲國家之一，也於本月25日要求以色列遵守國際法院（ICJ）命令，立即停止轟炸及從地面攻擊加薩走廊（Gaza Strip）城市拉法（Rafah）。

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路透社報導，西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）今天表示，將邀其他26個歐洲聯盟（EU）成員國正式表態支持國際法院，並採取行動確保以色列尊重法院裁決。

阿爾巴雷斯在布魯塞爾與愛爾蘭及挪威外長召開聯合記者會時說：「我將請求其他26國夥伴聲明支持國際法院及其裁決，還有，若以色列繼續反對法院意見，我們將嘗試採取合適措施以執行命令。」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130527