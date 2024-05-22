挪威愛爾蘭西班牙將承認巴勒斯坦國家地位 以色列召回大使

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（中央社奧斯陸22日綜合外電報導）挪威、愛爾蘭和西班牙政府今天宣布，將於5月28日正式承認巴勒斯坦的國家地位，對此以色列外長宣布召回駐挪威和愛爾蘭大使，以進行「緊急諮詢」。

法新社報導，挪威總理總理斯托爾（Jonas Gahr Store）無視以色列警告，今天在記者會上表示，挪威將於5月28日承認巴勒斯坦的國家地位。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）隨即跟進宣布，愛爾蘭將承認巴勒斯坦的國家地位。他還說，其他歐洲國家也會加入愛爾蘭、西班牙和挪威的行列，在未來數週內採取類似行動。

以色列當局今天在預期挪威和愛爾蘭將正式承認巴勒斯坦的國家地位前，宣布召回駐這兩國的大使，進行「緊急諮詢」。

以色列外長卡茲（Israel Katz）透過聲明說：「今天我要傳達一個強烈的訊息給愛爾蘭和挪威：以色列不會對此保持緘默。我已經下令召回駐都柏林和奧斯陸的大使，並就此事在耶路撒冷進行緊急諮詢。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130522