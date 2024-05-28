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以色列空襲拉法難民營 聯合國秘書長譴責、安理會28日緊急集會

2024/5/28 06:47（5/28 07:18 更新）
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（中央社紐約聯合國總部27日綜合外電報導）外交官告訴法新社，在以色列對加薩走廊最南端拉法巿一個流離失所者營地展開致命空襲後，聯合國安全理事會已經召集於明天召開緊急會議。

外交官表示，目前是安理會非常任理事國成員的阿爾及利亞提出召開這場閉門會議的要求。

與此同時，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責以色列對拉法巿（Rafah）這項空襲，強調事件「造成不過是在這場致命衝突中尋求庇護的大量無辜平民罹難」。

古特瑞斯在社群媒體上指出：「加薩沒有安全的地方，這種令人恐懼的事必須停止。」

以軍昨天深夜對拉法巿一個流離失所者營地進行空襲。加薩衛生部通報，這場空襲引發大火，烈焰在流離失所的加薩人搭設大批帳篷地區延燒，有45人命喪火窟、249人受傷。

這場空襲使得以色列面臨包括來自中東地區，以及歐洲聯盟、法國、聯合國的一波國際譴責聲浪。（譯者：何宏儒）1130528

#以色列
#聯合國安全理事會
#古特瑞斯
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