以色列襲加薩平民涉戰爭罪 國際特赦組織籲ICC法辦
（中央社巴黎27日綜合外電報導）國際特赦組織（Amnesty International）今天敦促國際刑事法院（ICC）著手調查以色列最近3起攻擊，說這3起攻擊造成44名巴勒斯坦平民喪生，其中包括32名孩童。
什麼是戰爭罪？
聯合國定義以下行為觸犯戰爭罪：
1.故意謀殺無辜者
2.酷刑或不人道的待遇，包括生物實驗
3.故意造成巨大痛苦，或對身體、健康造成嚴重傷害
4.強迫戰俘或其他受保護人在敵對勢力中服役
5.將16歲以下兒童用於武裝部隊或團體或利用他們積極參與敵對行動
6.故意指揮攻擊平民，不直接參與敵對行動
7.不以軍事必要為理由，非法和肆意進行的大規模破壞和侵占財產
8.除非衝突的必要性要求，否則破壞或奪取對手的財產
9.使用毒藥或有毒武器
10.故意直接攻擊用於宗教、教育、藝術、科學或慈善目的的建築、歷史古蹟、醫院，只要它不用作為軍事基礎設施
11.故意剝奪戰俘或其他受保護人接受公正和正常審判的權利
12.攻擊或轟炸未設防且非軍事基礎設施的城鎮、村莊、住宅或建築物
13.非法驅逐、轉移或非法拘禁
14.劫持人質
15.明知攻擊會導致平民喪生或傷亡、對民用物體造成損害，或對自然環境造成廣泛、長期嚴重的損害，而蓄意攻擊
觸犯戰爭罪行情節重大的國家元首、政府官員、組織領袖或指揮官可由國際刑事法院自動取得管轄權，且無法定追訴時效期限。其他人交由國內法院偵訊法辦時，仍依國際法相關條約處理，不受所屬國之國內法規拘束。
被指控犯戰爭罪的知名被告：
- 二戰後繼承希特勒的德國海軍元帥和總統卡爾·鄧尼茲、日本陸軍大將和內閣總理大臣東條英機、小磯國昭。東條英機等7被告被判決絞刑。
- 塞爾維亞前總統米洛塞維奇被指控犯有種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪，下台後被逮捕引渡至海牙，2006年接受審判期間死於牢房內。
- 前波士尼亞塞爾維亞裔領袖卡拉迪奇被控戰爭罪，其軍事指揮官穆拉迪奇也遭逮捕，被判終身監禁。
- 俄羅斯總統蒲亭因入侵烏克蘭及非法轉移烏克蘭兒童被指控犯戰爭罪。
國際特赦組織今天表示，以色列最近發動的3起攻擊，其中一次在4月16日襲擊加薩（Gaza）中部的馬加齊（al-Maghazi）難民營；另兩次於4月19日和20日襲擊加薩南部的拉法（Rafah），都「進一步證明以軍在加薩犯下全面性戰爭罪行」。
國際特赦組織高階主管格瓦拉-羅沙斯（Erika Guevara-Rosas）說：「所記錄到的種種案例，清楚顯示出過去7個月的攻擊模式，以軍藐視國際法，殺害巴勒斯坦平民，而完全不受懲罰，其草菅人命歷歷在目。」
在國際特赦組織的自行調查中，訪問17名倖存者和目擊者，並實地參訪一家治療受傷人員的醫院。
國際特赦組織說，4月16日，以色列對馬加齊難民營發動空襲，造成10名4至15歲的孩童身亡，以及5名男子喪生，另有十多名居民受傷。
國際特赦組織表示：「炸彈就落在市場街道中心，當時有孩子們在桌上足球台四周玩耍。」在拉法兩天期間發動的兩起攻擊造成29名平民身亡。以色列4月19日發射的炸彈擊中民眾拉德萬（Abu Radwan）在西拉法（West Rafah）的住宅，造成家族9人喪生，其中包括6名兒童。
國際特赦組織說，4月20日，一次襲擊摧毀了阿布德拉爾（Abdelal）家族在拉法東部的住處，造成20名家人死亡，包括16名兒童。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130527
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