本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

以色列總理國防部長及哈瑪斯3領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令

2024/5/20 20:10（5/20 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列總理尼坦雅胡（左）和國防部長葛朗特（右）去年共同出席一場記者會。（ABIR SULTAN POOL/Pool via 路透社）
以色列總理尼坦雅胡（左）和國防部長葛朗特（右）去年共同出席一場記者會。（ABIR SULTAN POOL/Pool via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹20日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室今天宣布以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理尼坦雅胡和伊斯蘭主義組織哈瑪斯3名領袖發布逮捕令。

路透社報導，ICC已申請對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和該國防長葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令，他們遭控在加薩走廊犯下戰爭罪

什麼是戰爭罪？

聯合國定義以下行為觸犯戰爭罪：

1.故意謀殺無辜者
2.酷刑或不人道的待遇，包括生物實驗
3.故意造成巨大痛苦，或對身體、健康造成嚴重傷害
4.強迫戰俘或其他受保護人在敵對勢力中服役
5.將16歲以下兒童用於武裝部隊或團體或利用他們積極參與敵對行動
6.故意指揮攻擊平民，不直接參與敵對行動
7.不以軍事必要為理由，非法和肆意進行的大規模破壞和侵占財產
8.除非衝突的必要性要求，否則破壞或奪取對手的財產
9.使用毒藥或有毒武器
10.故意直接攻擊用於宗教、教育、藝術、科學或慈善目的的建築、歷史古蹟、醫院，只要它不用作為軍事基礎設施
11.故意剝奪戰俘或其他受保護人接受公正和正常審判的權利
12.攻擊或轟炸未設防且非軍事基礎設施的城鎮、村莊、住宅或建築物
13.非法驅逐、轉移或非法拘禁
14.劫持人質
15.明知攻擊會導致平民喪生或傷亡、對民用物體造成損害，或對自然環境造成廣泛、長期嚴重的損害，而蓄意攻擊

觸犯戰爭罪行情節重大的國家元首、政府官員、組織領袖或指揮官可由國際刑事法院自動取得管轄權，且無法定追訴時效期限。其他人交由國內法院偵訊法辦時，仍依國際法相關條約處理，不受所屬國之國內法規拘束。

被指控犯戰爭罪的知名被告：

  • 二戰後繼承希特勒的德國海軍元帥和總統卡爾·鄧尼茲、日本陸軍大將和內閣總理大臣東條英機、小磯國昭。東條英機等7被告被判決絞刑。
  • 塞爾維亞前總統米洛塞維奇被指控犯有種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪，下台後被逮捕引渡至海牙，2006年接受審判期間死於牢房內。
  • 前波士尼亞塞爾維亞裔領袖卡拉迪奇被控戰爭罪，其軍事指揮官穆拉迪奇也遭逮捕，被判終身監禁。
  • 俄羅斯總統蒲亭因入侵烏克蘭及非法轉移烏克蘭兒童被指控犯戰爭罪。
看更多
關閉

此外另據美聯社報導，國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，他認為辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）這3名哈瑪斯（Hamas）領袖應為其在加薩和以國犯下的戰爭罪和違反人類罪負責。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130520

哈瑪斯領袖辛瓦。（圖取自歐盟理事會網頁ecfr.eu）
哈瑪斯領袖辛瓦。（圖取自歐盟理事會網頁ecfr.eu）
哈瑪斯領袖哈尼雅。（Majid Asgaripour/West Asia News Agency via 路透社）
哈瑪斯領袖哈尼雅。（Majid Asgaripour/West Asia News Agency via 路透社）
延伸閱讀
UN難民機構：以色列進軍拉法以來 80萬人流離失所尼坦雅胡提加薩戰後計畫 以色列防長公開質疑以哈激戰賈巴利亞 首批援助從臨時碼頭運抵加薩以色列空襲加薩拉法市 與哈瑪斯休戰談判無協議告終總統外長墜機 動盪時節伊朗陷難關國際法院開庭 南非請求下令以色列停攻拉法
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
商議加薩衝突 美國安顧問蘇利文將訪沙烏地以色列
172.30.142.104
更多編輯台推薦新聞：