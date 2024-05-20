以色列總理國防部長及哈瑪斯3領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令
（中央社阿姆斯特丹20日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室今天宣布以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理尼坦雅胡和伊斯蘭主義組織哈瑪斯3名領袖發布逮捕令。
什麼是戰爭罪？
聯合國定義以下行為觸犯戰爭罪：
1.故意謀殺無辜者
2.酷刑或不人道的待遇，包括生物實驗
3.故意造成巨大痛苦，或對身體、健康造成嚴重傷害
4.強迫戰俘或其他受保護人在敵對勢力中服役
5.將16歲以下兒童用於武裝部隊或團體或利用他們積極參與敵對行動
6.故意指揮攻擊平民，不直接參與敵對行動
7.不以軍事必要為理由，非法和肆意進行的大規模破壞和侵占財產
8.除非衝突的必要性要求，否則破壞或奪取對手的財產
9.使用毒藥或有毒武器
10.故意直接攻擊用於宗教、教育、藝術、科學或慈善目的的建築、歷史古蹟、醫院，只要它不用作為軍事基礎設施
11.故意剝奪戰俘或其他受保護人接受公正和正常審判的權利
12.攻擊或轟炸未設防且非軍事基礎設施的城鎮、村莊、住宅或建築物
13.非法驅逐、轉移或非法拘禁
14.劫持人質
15.明知攻擊會導致平民喪生或傷亡、對民用物體造成損害，或對自然環境造成廣泛、長期嚴重的損害，而蓄意攻擊
觸犯戰爭罪行情節重大的國家元首、政府官員、組織領袖或指揮官可由國際刑事法院自動取得管轄權，且無法定追訴時效期限。其他人交由國內法院偵訊法辦時，仍依國際法相關條約處理，不受所屬國之國內法規拘束。
被指控犯戰爭罪的知名被告：
- 二戰後繼承希特勒的德國海軍元帥和總統卡爾·鄧尼茲、日本陸軍大將和內閣總理大臣東條英機、小磯國昭。東條英機等7被告被判決絞刑。
- 塞爾維亞前總統米洛塞維奇被指控犯有種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪，下台後被逮捕引渡至海牙，2006年接受審判期間死於牢房內。
- 前波士尼亞塞爾維亞裔領袖卡拉迪奇被控戰爭罪，其軍事指揮官穆拉迪奇也遭逮捕，被判終身監禁。
- 俄羅斯總統蒲亭因入侵烏克蘭及非法轉移烏克蘭兒童被指控犯戰爭罪。
此外另據美聯社報導，國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，他認為辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）這3名哈瑪斯（Hamas）領袖應為其在加薩和以國犯下的戰爭罪和違反人類罪負責。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130520
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