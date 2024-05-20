以色列總理國防部長及哈瑪斯3領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令

什麼是戰爭罪？

聯合國定義以下行為觸犯戰爭罪：

1.故意謀殺無辜者

2.酷刑或不人道的待遇，包括生物實驗

3.故意造成巨大痛苦，或對身體、健康造成嚴重傷害

4.強迫戰俘或其他受保護人在敵對勢力中服役

5.將16歲以下兒童用於武裝部隊或團體或利用他們積極參與敵對行動

6.故意指揮攻擊平民，不直接參與敵對行動

7.不以軍事必要為理由，非法和肆意進行的大規模破壞和侵占財產

8.除非衝突的必要性要求，否則破壞或奪取對手的財產

9.使用毒藥或有毒武器

10.故意直接攻擊用於宗教、教育、藝術、科學或慈善目的的建築、歷史古蹟、醫院，只要它不用作為軍事基礎設施

11.故意剝奪戰俘或其他受保護人接受公正和正常審判的權利

12.攻擊或轟炸未設防且非軍事基礎設施的城鎮、村莊、住宅或建築物

13.非法驅逐、轉移或非法拘禁

14.劫持人質

15.明知攻擊會導致平民喪生或傷亡、對民用物體造成損害，或對自然環境造成廣泛、長期嚴重的損害，而蓄意攻擊

觸犯戰爭罪行情節重大的國家元首、政府官員、組織領袖或指揮官可由國際刑事法院自動取得管轄權，且無法定追訴時效期限。其他人交由國內法院偵訊法辦時，仍依國際法相關條約處理，不受所屬國之國內法規拘束。

被指控犯戰爭罪的知名被告：