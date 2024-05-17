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國際法院開庭 南非請求下令以色列停攻拉法

2024/5/17 09:56（5/17 10:12 更新）
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南非和以色列代表團16日出席國際法院聽證會。（路透社）
南非和以色列代表團16日出席國際法院聽證會。（路透社）
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（中央社海牙16日綜合外電報導）南非今天請求聯合國最高司法機關「國際法院」（ICJ）下令以色列停止攻打加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah），表示「必須制止」以色列以保巴勒斯坦人民性命。

路透社報導，這是南非向設在荷蘭海牙的國際法院（ICJ）控告以色列種族滅絕的案件一環。南非上週聲請進一步緊急措施以保護拉法。

法新社提到，原本約有140萬名巴勒斯坦人在拉法避難。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）昨天表示，自以色列加強軍事行動以來，已有60萬人逃離拉法。

南非也請求法院下令以色列讓聯合國人員、人道救援組織、記者及調查人員暢行無阻進入加薩。南非還說以色列到目前為止一直無視並違反法院先前的命令。

南非律師恩庫凱托比（Tembeka Ngcukaitobi）表示，以色列的軍事行動鎖定了數以萬計婦孺、摧毀民生基礎設施並讓人民挨餓，「以色列從一開始就意圖消滅巴勒斯坦人，讓他們從地球上消失。拉法是最終站」。

另一名南非律師哈西姆（Adila Hassim）說：「必須制止以色列。南非今天再次懇請法院行使權力…下令採取補救措施阻止以色列。」

以色列明天將出庭回應。以色列先前譴責南非指控以國違反1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）毫無根據，並強調以方已按照國際法院的命令加緊努力讓人道援助進入加薩。

今明兩天的聆訊將僅聚焦於是否發布緊急措施，避免爭端升級。國際法院很可能耗時數年才能對這起案件實質爭議作出判決。

國際法院的裁決和命令具約束力，不得上訴。雖然法院沒有強制執行的機制，但針對一個國家下令恐有損此國的國際聲譽並且樹立法律判例。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130517

#國際法院
#以色列
#南非
#拉法
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