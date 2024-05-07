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漏夜空襲後戰車開抵 以色列掌控拉法邊界關卡

2024/5/7 18:52（5/7 19:36 更新）
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7日朝加薩走廊南部城巿拉法推進，並已掌控加薩走廊與埃及之間至關重要的拉法邊界關卡。圖為巴勒斯坦民眾檢查遭以色列攻擊的房屋。（路透社）
7日朝加薩走廊南部城巿拉法推進，並已掌控加薩走廊與埃及之間至關重要的拉法邊界關卡。圖為巴勒斯坦民眾檢查遭以色列攻擊的房屋。（路透社）
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（中央社拉法7日綜合外電報導）加薩走廊停火協議成敗仍在未定之天，以色列軍隊漏夜展開空襲後，今天朝加薩走廊南部城巿拉法推進，並已掌控加薩走廊與埃及之間至關重要的拉法邊界關卡。

路透社報導，在開戰滿7個月之際，巴勒斯坦伊斯蘭主 義組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜表示，接受調停國提出的停火提議。以哈戰爭已經迫使逾100萬人來到加薩最南端的拉法（Rafah）躲避戰亂。

不過，以色列以停火條件無法滿足以方要求而拒絕接受，並且對拉法展開軍事行動。

巴勒斯坦衛生官員表示，以色列戰車和飛機在夜裡對拉法數個地區和建築進行轟炸，至少有4幢建築被擊中，造成20名巴勒斯坦人喪生、多人受傷。

加薩邊界關卡局（Gaza Border Crossing Authority）發言人艾德萬（Hisham Edwan）說：「以色列的占領行動導致拉法邊界關卡關閉，這等於已經判處加薩走廊居民死刑。」他並表示，由於醫療照護體系崩潰，這也等同宣告癌症病患死刑。

以色列聲稱數以千計哈瑪斯戰士和可能有數十名人質藏匿在拉法，一直威脅要對當地展開大規模入侵。以方強調，沒有拿下拉法，就不可能有勝利。

加薩邊界當局發言人告訴路透社，由於以軍戰車開抵，拉法關卡已經關閉。拉法關卡是援助物資進入已遭徹底破壞加薩走廊的主要通道，以色列軍方電台（Army Radio）稍早已經宣布以軍抵達當地。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130507

影片來源：FRANCE 24 English
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