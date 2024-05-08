以色列防長：哈瑪斯若不放人質 軍事行動將擴大至全加薩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷/貝魯特7日綜合外電報導）以色列國防部長葛朗特今天警告，與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的停戰協議若無法達成被關押在加薩的人質獲釋，以方準備好「加深」在加薩的行動。

綜合法新社和路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）在以軍入侵加薩（Gaza）南部的拉法邊界關卡（Rafah border crossing）後前往當地進行視察，並說以色列已準備「做出妥協」好把人質帶出加薩。

但他在聲明中警告，「如果這個選項不復存在，我們將繼續並深化任務」。

葛朗特說，如果人質無法獲釋，以色列將擴大任務規模至「整個（加薩）走廊，北中南各地」。

他說：「哈瑪斯（Hamas）只對武力有反應，因此我們將升高行動強度，而軍事壓力的結果就是我們會摧毀…哈瑪斯。」

另一方面，哈瑪斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）今天則在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）警告，以色列在加薩南部拉法的軍事入侵行動若持續下去，就不會有停火協議。

哈姆丹說：「我們重申，在拉法的軍事行動，以色列要是展開行動，對（以色列）軍方來說，將不會是一場輕鬆的任務。」

以色列斡旋團隊和控制加薩走廊的哈瑪斯代表團，目前都已抵達埃及首都開羅（Cairo），針對以哈迄今7個月的戰事進行最新一輪的人質釋放和停火協商。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明指出，針對要求哈瑪斯釋放他們去年10月7日擄至加薩的人質，以及擔保以色列安全這兩項議題上，尼坦雅胡已下令協商代表團在必要條件上堅定立場。

哈姆丹則表示，他們先前同意的最新一起停火方案，「為我們人民和我們抵抗運動所能接受的最低條件」。

以哈去年11月曾達成為期一星期的停火協議，期間看到以色列拿境內關押的巴勒斯坦囚犯，換取哈瑪斯釋放105名人質。然而，後來雖又有歷時數月的穿梭外交，卻未能再次讓兩方達成新的停戰協議。

協商卡關的原因，有部分是因為哈瑪斯要求永久性停火，而以色列總理則是矢言要把拉法境內剩餘的哈瑪斯戰士摧毀殆盡。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130508