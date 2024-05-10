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以色列空襲加薩拉法市 與哈瑪斯休戰談判無協議告終

2024/5/10 06:31（5/10 07:26 更新）
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以色列9日空襲加薩南部城市拉法。（法新社）
以色列9日空襲加薩南部城市拉法。（法新社）
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（中央社拉法9日綜合外電報導）以色列今天出動戰機空襲擁擠的加薩南部城市拉法，同時在埃及的休戰談判則以無協議告終。美國總統拜登昨天挑明，若以色列全面進攻拉法，就要暫停供應砲彈和其他武器給以色列。

法新社記者與目擊者今天回報，以色列空襲拉法（Rafah）多個區域。根據聯合國（UN）的說法，目前有140萬人在拉法避難。

民眾巴魯爾（Tarek Bahlul）在拉法市一條荒涼的街道上說：「戰車與戰鬥機在空襲…每分鐘都能聽到火箭彈的聲音，而且你不知道它會掉在哪裡。」

巴勒斯坦人逃離拉法市。（路透社）
巴勒斯坦人逃離拉法市。（路透社）

以色列已不顧國際反對，對拉法市東部派出戰車並進行所謂的「定點襲擊」。以色列稱拉法境內有巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）僅存的部隊。

針對拜登（Joe Biden）威脅將停止對以色列提供武器，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，這種說法「十分令人失望」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則發聲明說：「假如以色列必須孤軍奮戰，就會孤軍奮戰。」這是他最近幾天數度重複的話，但尼坦雅胡並未直接提及美方的威脅。

以色列一名高官今晚則表示，在埃及首都開羅針對加薩走廊（Gaza Strip）休戰的最新一輪間接談判已經結束。

路透社報導，這名官員說，關於哈瑪斯提出的釋放以色列人質的方案，以色列已向調解人員表達以方異議；他還說，以色列會繼續按照計畫，在拉法和加薩其他區域行動。

這場加薩戰爭始於哈瑪斯去年10月7日對以色列發動空前攻擊。根據法新社對以色列官方數據的統計，那次攻擊造成超過1170人死亡，其中多半是平民。哈瑪斯也擄走約250名人質，以色列估計仍有128人在加薩，包含官員說已經死亡的36人。

根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，以色列的報復攻勢已造成加薩至少3萬4904人喪生，而且多半是婦孺。（譯者：楊昭彥）1130510

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#以色列
#以巴衝突
#以哈戰爭
#拉法
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