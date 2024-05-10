川普：拜登揚言扣援以色列武器 站哈瑪斯一邊

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國前總統川普今天指控大選對手、現任總統拜登站在巴勒斯坦團體哈瑪斯一邊，在以色列於加薩向對用兵之時威脅將暫停向以方運送美國武器的立場「可恥」。

拜登昨天警告，如果以色列繼續推動揚言已久的拉法（Rafah）地面進攻，美國將暫停供應武器，是他對此戰將影響平民的最直接警告。

法新社報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文：「歪哥喬（拜登名字為喬）站在恐怖分子一邊，就像他站在占領大學校園的激進暴徒一邊般。」

川普之後在紐約審理封口費案的法庭外向媒體表示，「拜登對以色列做的事很可恥」。

幾篤定將獲共和黨提名參選總統的川普說：「他完全拋棄以色列，沒有人敢相信。」川普可望在11月大選與民主黨籍的拜登二度對決。

共和黨內主要人士也蹚入這場渾水。聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在社群平台X上表示，拜登「不讓以色列取得保家衛國所需武器，就不配說對以色列支持是宛如鋼鐵般堅定」。

在民主黨內左派施壓下，拜登上週暫停交付以色列1800枚2000磅炸彈與1700枚500磅炸彈。行政部門先前也採取較小措施表達對以色列不滿，包括對極端主義的以色列屯墾者實施制裁，並讓聯合國安理會的停火協議通過。

白宮堅稱拜登仍力挺以色列。美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴媒體：「關於我們有點放棄相關角色、不願協助他們擊敗哈瑪斯的說法與事實不符。」

柯比稱「（拜登）是位去年10月7日攻擊發生後幾天就訪問以色列的總統」，還說拜登也讓美軍戰機飛行員升空，擊落伊朗對以色列發射的飛彈與無人機。

柯比說拜登已指示國安團隊與以色列合作，改進對方的戰略以擊敗哈瑪斯，因為就他看來「猛攻拉法無法達成目標」。

這場加薩戰爭始於哈瑪斯去年10月7日對以色列發動空前襲擊。根據法新社對以色列官方數據的統計，襲擊造成以方超過1170人罹難，多半是平民；哈瑪斯也擄走約250名人質，以色列估計仍有128人在加薩，包含官員們說已死的36人。

而據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部統計，以色列報復開戰以來已造成加薩至少3萬4904人喪生，多半是婦孺。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130510