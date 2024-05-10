拜登警告停供武器 尼坦雅胡：用指甲也是要打[影]

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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）美國總統拜登表示以色列軍隊若入侵加薩南部的拉法（Rafah），將停止提供武器。以色列總理尼坦雅胡今天表示，如果有必要，會不惜用「指甲」作戰。

路透社報導，以色列長期威脅要對拉法採取行動，並表示數千名巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）士兵，以及他們所劫持的人質都藏在拉法。有超過100萬名流離失所的巴勒斯坦人在拉法避難。以色列本週開始對拉法採取行動，先疏散一些平民，接著是有限度入侵。

拜登政府表示，如果沒有保護非戰鬥人員的可靠計畫，就不會支持大規模入侵拉法；但以色列表示，如果不拿下拉法，就不可能在這場已持續7個月的衝突中取勝。

以色列對媒體報導美國扣留一批空投炸彈之事始終沉默，直到昨天拜登公開表示，這是美國警告以色列不要「進入拉法」措施的之一。

尼坦雅胡表示：「假如以色列必須孤軍奮戰，就會孤軍奮戰。」這是他最近幾天數度重複的話，但尼坦雅胡並未直接提及美方的威脅。

尼坦雅胡在影片聲明中說：「如果必須的話，我們將不惜用指甲進行戰鬥。」

尼坦雅胡接著表示：「但我們擁有的不僅是指甲，憑藉精神的力量，在上帝幫助下，我們將取得勝利。」

尼坦雅胡的言論得到以色列戰時內閣另外2名有投票權成員的支持，分別是國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與中間派前國防部長甘茨（Benny Gantz），儘管他們都未明確表示是否會下令進一步掃蕩拉法。

葛朗特在一次演講中說：「我向以色列的敵人以及我們最好的朋友說，以色列國不能被征服。我們會堅強，實現我們的目標，打擊哈瑪斯，打擊（黎巴嫩）真主黨（Hezbollah），我們將實現安全。」

以色列軍方認為美國在戰爭中提供前所未有的支持和物資，甘茨對此表示讚揚。他在社群平台X上表示：「從國家安全和道德角度來看，以色列有責任繼續戰鬥，帶回人質並結束哈瑪斯對以色列南部的威脅。」

甘茨說：「美國有道德和戰略責任提供以色列完成此一使命所需的工具。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130510