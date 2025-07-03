5款中製APP資安風險高 劉世芳要求內政部人員刪除

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（中央社記者高華謙台北3日電）國安局表示，5款中國製APP普遍存在資安風險，建議民眾避免下載有疑慮的中製APP。內政部長劉世芳今天說，已要求內政部與所屬機關的人員全面刪除，因為對國安危害太大。

針對中國製行動裝置應用程式（APP）資安問題，國安局指出，驗測小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤5款中製APP，都有「過度蒐集個資」與「權限濫用」問題，顯示普遍存在資安風險，其中小紅書15項檢測指標全部違規，建議民眾提高警覺，避免下載有疑慮的中製APP。

劉世芳今天在部務會報會後記者會表示，已要求內政部與所屬機關人員全面刪除，因為對國安危害太大。

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內政部資訊服務司長黃國裕說，小紅書、抖音等APP只要在APP使用時間內，就會自動蒐集用戶所在地位置，透過日夜使用時間長短，就可以得知用戶在哪上班、住址等訊息，甚至可取得用戶通訊錄、截圖錄影，也可能會遭APP蒐集資料。

黃國裕指出，其中以小紅書最嚴重，即使下載過、沒在使用，還是可以隨時掌握用戶資料，甚至能記住用戶臉部特徵；另外即使將APP解除安裝，還是有可能有殘留程式碼等，建議還是要將手機送回原廠或代理商處理，從最根本移除比較安全。（編輯：林興盟）1140703