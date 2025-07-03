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味全龍劉家豪率捕手群做公益 送暖喜憨兒基金會

2025/7/3 18:18（7/3 18:31 更新）
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中華職棒味全龍隊近日由教練劉家豪（後左）帶領捕手群全浩瑋（後左2）、蔣少宏（後左3）、吉力吉撈．鞏冠（2排右）一同前往喜憨兒基金會做公益。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年7月3日
中華職棒味全龍隊近日由教練劉家豪（後左）帶領捕手群全浩瑋（後左2）、蔣少宏（後左3）、吉力吉撈．鞏冠（2排右）一同前往喜憨兒基金會做公益。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年7月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒味全龍隊今天表示，近日龍隊由教練劉家豪帶領捕手群蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊學員們共度一段溫馨的午後時光。

味全龍球團發布新聞稿表示，這次公益行動的起點來自劉家豪的一個心意，他希望除了在場上培養捕手們的默契與技術，也能在場下一起付出關懷，發揮團隊的正面影響力；因此劉家豪特別安排由捕手部門共同參與公益活動，希望透過實際行動，讓年輕球員們在助人過程中，學會感恩與體會社會責任。

活動中，從趣味互動遊戲、愛心禮盒的組裝與祝福小卡片的創作，球員與學員攜手完成每一項任務，透過親手製作的禮物與繽紛卡片，傳遞關懷與祝福。

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球員們也分享，捕手的任務是在本壘後方引導投手，這次是由學員們帶領著一起完成任務，他們真摯的笑容與熱情互動，深深感動每個參與者。龍隊球員們也特別感謝工作坊老師們的耐心陪伴與細心引導，讓過程更加順利。

味全龍球團表示，未來將持續推動多元公益活動，盼透過更多實際參與，用棒球連結許多溫暖故事，並為弱勢族群帶來支持與希望。（編輯：吳素柔）1140703

蔣少宏
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