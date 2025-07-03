馬祖旅遊市場升溫 連江縣府暑假加強觀光推廣

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（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）連江縣政府今天表示，5月旅客數達2萬5879人次，較去年同期成長4.73%，顯示旅遊市場持續升溫。暑假將有更多元觀光推廣活動，警察局也將加強安全宣導與違規稽查。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，根據交通部觀光署統計，114年5月馬祖地區旅客數達2萬5879人次，較去年同期成長4.73%，顯示馬祖觀光動能持續升溫、成長趨勢穩健。

交旅局說，今年4至5月在「藍眼淚」觀淚風潮帶動下，清明及端午連假訂房率皆高居全台第一。暑假觀光旺季、9至11月的第3屆馬祖國際藝術島、傳統節慶「馬祖秋慶」即將接力登場，預料持續吸引國內外旅客造訪，可望帶動住宿率與空運載客率提升，凸顯國旅市場的高度成長潛力。

交旅局表示，暑期大型觀光活動包括由北竿鄉公所主辦「北竿海洋文化之旅」系列活動，馬鼻灣週末市集、獨木舟與立槳體驗等，讓民眾感受海島風情；馬祖國家風景區管理處主辦的「微光馬祖」系列活動，11日晚間邀請歌手魏如昀等於北海遊憩區現場表演，營造浪漫且具文化氛圍的島嶼夜晚。

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9月登場的「第3屆馬祖國際藝術島」，則邀集來自台灣、日本、韓國，以及馬祖在地藝術家，透過展覽、地景創作等多元形式，呈現島嶼歷史、人文與自然景觀。旅客欣賞作品的同時，還能與在地社群互動，深入了解馬祖的文化脈絡與戰地故事。

連江縣警察局今天發布新聞稿表示，迎接暑假自由行與親子旅遊人潮，同步加強交通安全宣導與違規查察。要求租賃車業者應落實定型化契約、提供交通安全提醒、道路指引與事故處理說明外，呼籲民眾欣賞馬祖美景同時，務必遵守交通規則及速度管理，確保自身與其他用路人安全。（編輯：李淑華）1140703