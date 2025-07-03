內政部訂辦法護兒少性影像被害人 減偵查重複陳述

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（中央社記者高華謙台北3日電）內政部今天部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」，近期將發布施行。內政部長劉世芳表示，將運用資料庫比對雜湊值方式，減少兒少被害人在偵查階段重複陳述，防止二次傷害。

內政部今天部務會報通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」，劉世芳表示，今天通過新訂辦法，運用資料庫比對雜湊值方式，強化案件偵查階段，減少兒少被害人警詢重複陳述，以保護兒少被害人隱私，未來政府會持續推動相關修法，打造使兒少健全成長的社會環境。

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內政部表示，這項辦法是依據去年8月7日總統令公布「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正案，授權訂定的子法，同時也有參照兒童權利公約。

內政部說，為防止兒少在調查和司法程序中再次受到傷害，新訂辦法規範警察機關透過運用「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫」偵辦兒少性剝削犯罪案件時，將查獲兒童或少年性影像運算產生的雜湊值，與過去查獲性影像進行雜湊值驗證查詢，輔助確認是否為前案查獲的同一性影像，但不儲存查獲的兒少性影像檔案，以避免資安疑慮。（編輯：楊蘭軒）1140703