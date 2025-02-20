政院拍板 4年投入76億預防兒童及少年犯罪

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（中央社記者賴于榛台北20日電）根據最新報告，近10年少年犯罪人口以15歲至18歲為主，且以詐欺為大宗。行政院長卓榮泰說，政府將自今年起至2028年投入新台幣76億元經費預防兒童及少年犯罪，建立完善輔導網絡機制，強化各部會橫向連結，打造兒少安心成長環境。

內政部今天在行政院會報告「預防兒童及少年犯罪方案」，報告顯示，近10年少年犯罪人口率呈現上升趨勢，且以15歲至18歲為主，為有效預防兒童及少年受同儕、經濟、家庭等原因影響，導致犯罪誘惑而觸法，因此重新擬訂架構及預防策略，未來改採跨體系、多機構、分級分工架構處理原則，建構完善的三級預防策略，並將持續強化與相關部會跨領域的橫向聯繫，並定期檢視各項指標及工作推動情形。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指示，15歲至18歲少年若未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏落入犯罪陷阱，請各相關部會規劃15歲至18歲少年追蹤輔導及協助方案，讓弱勢少年脫離不利處境。

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卓榮泰也說，預防兒童及少年犯罪方案，將於今年起至民國117年投入76億元經費，請各相關部會強化橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制，並定期檢視各項指標及工作推動情形，才能接住可能誤觸法網的孩子。

而為「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」，卓榮泰指示，行政院副院長鄭麗君偕同政務委員陳時中、史哲與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與做法，強化提供關懷、生涯輔導、健康照護等支持，從源頭改善兒少處境。（編輯：翟思嘉）1140220