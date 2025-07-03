德媒：中國電動車泡沫即將破裂

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（中央社台北3日電）德國商報近日以「中國電動車泡沫即將破裂」為題發表評論指出，中國有全球最大的電動汽車市場，但恐怕也是最脆弱的。而補貼、毀滅式競爭和令人質疑的銷售手段，使中國電動車銷量成長的代價是昂貴的。

商報（Handelsblatt）這篇以「中國電動車泡沫即將破裂」為題、「比亞迪正處於泡沫中」為副標題的評論指出，中國2024年共售出1200多萬輛電動或混合動力車。但西方汽車製造商早已明確認為，中國這一體系（電動車生產）已經過熱，而前面就是大爆炸。

評論提到，中國電動車市場龍頭比亞迪的這一徵兆最為明顯。比亞迪儘管也是全球最大的電動車製造商，但其成長戰略日益動搖，在市場動能減弱下仍全力生產，結果造成了巨大的產能過剩。而在汽車產業，「這與停滯的生產線一樣致命」。

這篇評論說，中國過剩的電動車產能大部分計劃出口。但鑑於外國祭出的懲罰性關稅、對電動車的疑慮，以及對「中國製造」汽車的保留態度，使中國車廠這麼大規模的出口並非那麼順理成章。

評論提到，與此同時，中國市場上包括小米在內的新競爭者全力出擊，結果是電動車市場進一步擠壓，價格戰更為激烈，而比亞迪身處其中，難以剎車。這不禁讓人想起中國工業先前的產能過剩案例：太陽能、風能、房地產「都是急速成長，直到破裂」。

這篇評論也提到，已經有中國企業家把比亞迪與恆大相提並論。即使這僅僅是同行之間的齟齬，當北京的中國共產黨如今也開始敲響警鐘的時候，外界「就應當認真對待這樣的說法了」。

此外，德國世界報（Die Welt）也發表文章，指比亞迪選擇把電動車賣給自己的經銷商或租車公司，這些車輛通常很快就會成為二手車，並以較低廉的價格流入市場，這將使比亞迪的新車也會降價求售。

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德國「汽車研究中心」（Center for Automotive Research）負責人杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，比亞迪在歐洲沒有真正的銷售戰略，而是無序地進入市場，只是在「搞活動」。這損害了比亞迪電動車價值的穩定性，長遠來說，整個品牌都被破壞了。

杜登霍夫說，比亞迪忽視其汽車價值穩定度，這是錯誤的，如果買一輛新車，3年後的殘值卻不到售價的50%，對車主來說是糟糕透頂的。畢竟「汽車不是紙巾，用完就扔」，汽車有時在市場上使用10到15年，可能多次轉手，那麼最重要的就是「長期有穩定的價值」。（編輯：邱國強）1140703