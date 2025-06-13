比亞迪副總裁：價格戰不可持續 行業可能迎來整合潮

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（中央社台北13日電）彭博今天刊登比亞迪執行副總裁李柯專訪。她表示，當前中國電動車價格戰不可持續，行業可能迎來整合潮。但報導指出，李柯並未明確表示，比亞迪會縮減其促銷策略。

李柯指出，比亞迪計劃繼續在海外積極投資，尤其是歐洲，公司預計未來幾年在歐洲投資高達200億美元（約新台幣6000億元）。她表示，比亞迪正大力投資售後服務，並預計隨著更多消費者熟悉該公司的技術與服務體系，比亞迪在歐洲的市占率將進一步攀升。

中國電動車市場這幾年頻繁打價格戰，大幅降價侵蝕利潤。比亞迪5月調降旗下22款車型售價，最高降幅達34%，掀起新一輪價格戰。多間車企跟進，北京當局罕見出面干預，要求電動車製造商不得以低於成本的價格銷售汽車，或提供不合理的降價。

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比亞迪藉由降價擴大市占率，但也嚴重影響其股價。比亞迪的市值在5月底創新高以來，市值減少約220億美元。

比亞迪目前在德國、英國、意大利等歐洲國家的銷量快速增長，今年4月比亞迪在歐洲銷售7231輛純電動車，超過特斯拉銷售的7165輛。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140613