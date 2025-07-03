特別條例預算 管碧玲籲支持海巡署第2波大轉型

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）海洋委員會主委管碧玲今晚表示，中國近年持續加大灰色地帶襲擾，海巡署任務調整更多比重至國安方面，尤需特別條例預算進行第2波大轉型，以建立海空一體全天候立體的監偵網。

行政院為支持產業、安定就業、照顧民生，強化國土韌性，日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，一共匡列新台幣4100億元，其中包括強化國土安全韌性1500億元等。

朝野黨團今天協商4100億元特別條例，藍白主張超徵稅應還財於民、普發現金，並抨擊撥補台電是灌水偷渡，但民進黨團主張維持政院版。由於朝野無共識，立法院長韓國瑜裁示交院會處理。

對此，海委會海巡署晚間透過新聞稿表示，管碧玲今天出席行政院會並表示，政府過去15年共編列784億元海巡造艦計畫，其中前總統馬英九任內為228.63億元、前總統蔡英文為555.39億元，這些計畫使海巡署有了第1波轉型，艦艇的大型化以守護海疆。

管碧玲說，精銳海巡是不分黨派，這次積極爭取特別條例納入295億餘元預算，希望秉持過去超越黨派的精神，全力支持海巡現代化與整體能量強化。

她強調，中國近1年來持續加大灰色地帶襲擾，海巡署任務及裝備已無法因應海域情勢迅速變化，且從原有海上執法角色，調整更多比重至國安任務，尤其需要特別條例預算，進行第2波大轉型。

同時，必須要導入新興科技，包括岸際的雷達、紅外線、環島智慧型監控系統、空中無人機、水面無人艇等相關應勤裝備；另增加水下偵蒐及海域感知能力。

管碧玲表示，這次體質改善，將讓整個海巡從平面偵蒐，蛻變為海空一體全天候立體的監偵網。

海巡署提到，立法院三讀通過「財政收支劃分法」，明年起調整中央與地方財源分配，而提升國土安全韌性需要充足預算，海委會規劃於民國114至116年期間推動「海空一體、海域調查、海巡韌性」建案，在政府平滑預算政策下，明年將無法編足110億元、後年無法編足185.35億元。

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海巡署說，上述影響，對造艦、情監偵、廳舍、碼頭計畫勢必延遲推動，無法應對目前複合多元威脅。

管碧玲呼籲，「海巡守護國家，國家要守護海巡」，政府提出特別條例並編列特別預算，是顯示國家的決心，更是對人民的保證，未來將落實「我們看見威脅，也必須準備好面對威脅的韌性」，讓海洋不只是疆界，更是台灣安全的第一道防線。（編輯：張銘坤）1140703