國際海員節 海巡署推我的安心船影片響應反騷擾

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）為響應今天國際海員節，海洋委員會海巡署表示，特別製作「我的安心船」影片響應，將秉持「反騷擾、反霸凌、反歧視」3大核心信念，戮力打造安心的海洋文化。

海巡署透過新聞稿表示，為響應國際海事組織（IMO）因應2025國際海員節推動「My Harassment Free Ship」全球倡議，今年特別以「我的安心船」影音短片共同響應，建立零性騷擾、零職場霸凌、人人安心信賴的船舶環境，守護每名海巡人員的尊嚴與安全。

自海巡成立以來，女性人員比例每年提升，海巡署表示，海巡用人不問性別、唯才是用，不論在海安演習負責金門艦操船掌舵的大副、海難現場空勤吊掛救生救難的隊員，或是在東南沙戍守國家主權的海巡人員，都能看到女性人員在尊重與安心的職場上巾幗不讓鬚眉的身影。

此外，海巡署說，自海洋委員會主委管碧玲上任以來，也致力推動打造安心的海洋文化。今年更親率海巡以身作則，希望能帶頭引領航運業界共同關注海上性騷擾及霸凌問題，指導採取積極預防與即時處理措施。

海巡署指出，將秉持「反騷擾、反霸凌、反歧視」3大核心信念，從本身做起，持續不斷透過定期講習、強化通報管道、諮商輔導及相關法令宣導，加強海巡人員對性騷擾防治及職場霸凌防治的認識與應處能力。

同時，落實從船長到船員人人有責的分工合作與相互支持機制，以確保所有執勤人員在船上均有被尊重、公平且安心的工作環境。

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海巡署提到，「我的安心船」影音片尾可看到，管碧玲期勉大家「讓尊重與安全，隨船啟航」；海巡署也表示，「我的安心船」不是一句口號，而是對每艘海巡艦船艇上海巡人員的承諾。

海巡署說，對欺凌與騷擾堅決零容忍，務必讓在茫茫大海上執勤的海巡人員都能充分感受到安全、關懷、被重視與被呵護；讓海巡人員都能夠心無旁騖專注守護國家安全與維護主權，展現打造安心海洋文化的決心。（編輯：李錫璋）1140625