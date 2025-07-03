新莊廟街老店新妝 新北：為商圈注入潮流活力

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府為讓新莊廟街展現嶄新面貌，今天舉辦「青年再創．老店新妝」計畫記者會，公開「响仁和」等5家新莊老店，透過品牌重塑等方式，要逐步為傳統商圈注入潮流活力。

活動現場公開歷經半年的努力，市府宣布成功翻轉5家「响仁和」、「熊記燒餅油條」、「新樁牛」、「晉義蔘藥行」及「WASHWISE聰明洗」等5家老店家的形象，除邀請店家代表分享轉型歷程，還發表由奧運划船國手黃義婷參與拍攝的形象影片，展現「破浪」精神，邀請民眾走進廟街，親身感受老店新生命。

市長侯友宜表示，新莊廟街充滿很多歷史的回憶，為推動老店風貌再造，先選定5家具有代表新莊意象、美食文化等特色店家，藉重新品牌重塑、空間再造及營運優化等方式，讓老店不再只是回憶，而是點亮老店，讓人看到新莊之美。

他表示，希望未來能讓廟街的一家一家老店做改變，相信把它們好好改造，就能讓百年廟街風華再現。

青年局長邱兆梅表示，這次輔導重點不只是幫新舊店家改造門面形象，還要翻轉營運思維，協助店家建立品牌意識。除為店家重新量身打造品牌識別系統、店面硬體裝潢、產品系列包裝，打造揉合傳統脈絡與現代潮流的新商機。

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她表示，為傳統街區帶來創新，去年在廟街打造「膠囊工作站」，提供青年臨時辦公場域，至今每個月都有超過1萬分鐘付費使用者，證明廟街確實需要一個讓年輕人落腳的空間。

她表示，除了打造空間給年輕人，今年青年局更開始協助新莊店家轉型，期待經過設計的新舊品牌能藉此獲得更高曝光、帶來人潮與商機，吸引更多年輕朋友進入新莊，探索老街認識傳統。（編輯：張銘坤）1140703