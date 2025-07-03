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台中大雅前村路800公尺2年破管11次 將汰舊換新

2025/7/3 18:37（7/3 19:01 更新）
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台中市大雅區前村路沿線自來水管老舊，短短800公尺在2年內就有11處破管挖補。當地里長指出，這也顯示埋設在道路下方的自來水管線早已不堪使用。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月3日
台中市大雅區前村路沿線自來水管老舊，短短800公尺在2年內就有11處破管挖補。當地里長指出，這也顯示埋設在道路下方的自來水管線早已不堪使用。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市大雅區前村路沿線自來水管老舊，短短800公尺就有11處破管挖補。為改善居民用水品質，立委楊瓊瓔爭取汰換老舊自來水管線，受益戶數200戶，預計10月初施工，當月底完工。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天上午邀集國民黨籍市議員吳呈賢、吳建德與相關單位聯合會勘。台水第四區管理處簡報，此次汰換的自來水管為直徑100mm延性石墨鑄鐵管，全長800公尺，114年8月完成工程預算編列，預定10月動工。

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大楓里長蔡界地與三和里長廖顯彬說，前村路一帶破管問題長年未解，居民常因漏水封路而繞道造成交通不便。吳呈賢表示，前村路這段短短800公尺的路段，2年內竟挖補11次，顯示埋設在道路下方的自來水管線早已不堪使用。

楊瓊瓔說，此次汰換工程經費新台幣700萬由台水公司全額負擔，改用採耐用性更高的延性石墨鑄鐵管，可有效降低漏水率、穩定供水水壓，讓200戶居民受益。她也力促台水加快前置行政作業流程、縮短實質工期，力拚10月底前完工。（編輯：謝雅竹）1140703

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台中市大雅區前村路沿線自來水管老舊，短短800公尺就有11處破管挖補。國民黨籍立委楊瓊瓔（左3）爭取汰換老舊自來水管線，3日邀集相關單位現場會勘，說明汰換工程。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月3日
台中市大雅區前村路沿線自來水管老舊，短短800公尺就有11處破管挖補。國民黨籍立委楊瓊瓔（左3）爭取汰換老舊自來水管線，3日邀集相關單位現場會勘，說明汰換工程。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月3日
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