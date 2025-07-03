「浪人祭」10月台南登場 台日泰音樂人輪番登場

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（中央社記者王心妤台北3日電）「浪人祭」10月17日將在台南登場，明天啟售門票，今天公布第2波表演嘉賓，包含滅火器、麋先生、芒果醬等音樂人，及日本歌手秋山黃色、泰國的YONLAPA，展現多元音樂能量。

根據主辦單位提供資料，日本歌手秋山黃色曾為作品「約定的夢幻島」、「我的英雄學院」演唱主題曲，他回憶2023年來台演出時，看到觀眾不只享受音樂，也開心的吃美食跟享受活動，讓他相當開心，「觀眾對每首歌都熱情回應，甚至有人用日文喊話，台灣觀眾的溫暖真的給了我很大力量。」。

同樣來自日本的還有3人組合「CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN」，他們擅長取樣自然環境，並融合電子實驗聲響，帶有濃厚異國風情。

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泰國的YONLAPA今天表示，「很興奮要在浪人祭演出，很喜歡台灣的氛圍和粉絲，你們總是讓我們感到溫暖和歡迎，期待很快與大家相見，共度美好時光。」

台灣代表則有滅火器樂團、麋先生、傷心欲絕、芒果醬及新生代饒舌「女聲」陳嫻靜，將帶領歌迷感受台南和音樂熱情。（編輯：吳素柔）1140703