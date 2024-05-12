以色列襲擊拉法 鄰接埃及邊界關卡傳遭激烈空襲
2024/5/12 02:52
（中央社拉法11日綜合外電報導）法新社報導，以色列今天對加薩走廊（Gaza Strip）部分地區發動攻擊，其中包括南部城市拉法（Rafah）。
目擊者通報，連接加薩走廊和埃及的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）附近遭到激烈空襲。法新社影像顯示拉法上空冒出濃煙。
法新社記者、醫護人員及目擊者通報加薩走廊多地遇襲。以色列部隊本週不顧國際反對進入拉法東部後，聯合國表示人道救援受阻，一個運輸援助物資的重要關卡被關閉，另一關卡也暫停通行。
以色列先前擴大要求拉法居民撤離的命令，聯合國則警告，如果人口稠密的拉法遭到全面入侵，將發生「史詩級」災難。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天指控以色列「擴大入侵拉法，包含位於拉法中心及西部的地區」。
以色列命令拉法東部居民撤離後，以軍本月7日占領並關閉巴勒斯坦側的拉法邊界關卡。
以軍表示，其部隊今天在拉法邊界關卡與「武裝恐怖分子」作戰，並發現「許多地道豎井」。（譯者：洪培英）1130512
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