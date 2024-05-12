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拜登：只要哈瑪斯釋放人質 加薩明天就能停火

2024/5/12 10:41
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（中央社西雅圖11日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放人質，以色列與哈瑪斯的戰爭最快「明天」就有可能實現停火。

法新社報導，拜登在華盛頓州西雅圖（Seattle）郊外、一位微軟（Microsoft）前高層家中舉行的募款活動上表示：「如果哈瑪斯釋放人質，明天就會實現停火。」

拜登對現場的約100名群眾說：「以色列說這取決於哈瑪斯，如果他們想這麼做，我們明天就可以了結。而停火明天就可以開始。」

拜登8日警告以色列，如果以軍攻擊加薩（Gaza）南部城市拉法（Rafah），他將停止供應砲彈和其他武器。

拜登在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「如果他們進入拉法，我不會提供…用來對付這些城市的武器。」

儘管哈瑪斯和以色列進行了多輪的間接談判，迄今仍未能達成停火協議。

去年10月7日，哈瑪斯武裝分子攻擊以色列南部，約 250人被綁架至加薩走廊。以色列官員指出，其中128 人仍被關押在加薩這個巴勒斯坦領土上，其中至少36 人死亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130512

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