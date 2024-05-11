聯大壓倒性表決挺巴勒斯坦建國 以色列代表憤怒絞碎憲章

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（中央社紐約聯合國總部10日綜合外電報導）聯合國大會今天以壓倒性多數表決同意讓巴勒斯坦人在聯合國享有更多權利，並支持他們爭取正式成員資格的行動；此決議雖僅具象徵性，但以色列仍怒不可遏。

法國國際廣播電台（RFI）報導，聯大決議10日以143票贊成、9票反對、25票棄權通過，認定巴勒斯坦符合『聯合國憲章』規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。

按照聯合國憲章，要正式成為會員國，需在聯大獲得2/3多數票前，先獲得安理會推薦。但美國已於4月18日否決巴勒斯坦的入聯申請，因此今天通過的決議只具象徵意義。

法新社報導，這次表決主要是象徵性，但以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）仍表達憤怒；巴勒斯坦大使曼蘇爾（Riyad Mansour）則說，這是歷史性之舉。

爾登稱聯合國正在姑息「兇殘的獨裁者」，這一天將被載入史冊。他還舉起一個攜帶式電動碎紙機，現場粉碎一紙聯合國憲章小冊子的封面。（編輯：陳亦偉）1130511