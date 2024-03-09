聯合國：以色列屯墾區空前擴張 不利巴勒斯坦建國

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（中央社日內瓦8日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員圖克今天說，以色列在其占領的約旦河西岸設置屯墾區擴張規模已創下新高紀錄，恐怕會使巴勒斯坦建國的任何實際可能性破滅。

路透社報導，圖克（Volker Turk）表示，以色列屯墾區的擴張程度，已形同以色列將本國人口遷移過去，他重申這種行為構成戰爭罪。

在以色列宣布於約旦河西岸（West Bank）建造新住房的計畫後，美國拜登（Joe Biden）政府2月已表示這些屯墾區「不符」國際法。

圖克的辦公室提出一份相關報告，將在本月底提交給位於日內瓦的聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）。圖克在伴隨報告的聲明中說：「（以色列）屯墾者暴力及屯墾相關違法行為，已達到令人震驚的新高程度，這恐怕會使建立一個可行巴勒斯坦國的任何實際可能性破滅。」

這份16頁報告是以聯合國自己的觀察和其他資料來源為基礎，記錄到截至2023年10月底的一年間，以色列於約旦河西岸新增2萬4300個住房單位，是自2017年開始觀察以來的最高紀錄。

報告還指出，在約旦河西岸，巴勒斯坦人遭受以色列屯墾者和以色列國家暴力對待的強度、嚴重度和頻率都大增，尤其在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動致命攻擊之後。

報告稱，自從以哈開戰以來，已有400多名巴勒斯坦人遭到以色列安全部隊或屯墾者殺害。

以色列常駐聯合國日內瓦辦事處則表示，這份報告應納入去年有36名以色列人喪命一事。「普世皆有人權，但在巴勒斯坦恐怖主義下的以色列受害者，卻再三遭到聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights，OHCHR）忽視。」

以色列自1967年「六日戰爭」後占領約旦河西岸，聲稱依照聖經這片土地本屬於猶太人，當地的屯墾區也持續擴張。

根據以色列軍方的說法，他們正在約旦河西岸執行反恐行動，鎖定的是可疑好戰分子。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1130309