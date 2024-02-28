拜登稱停火協議快達成 以色列哈瑪斯潑冷水

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（中央社杜拜/開羅/拉法27日綜合外電報導）美國總統拜登昨天說，他認為以哈能在一週內實現停火，以在穆斯林齋戒月期間停止戰爭；然而，以色列、哈瑪斯與卡達調停人員今天皆對加薩休戰的進度抱持謹慎態度。

路透社報導，以色列上週在巴黎與調停人員會談時，同意停火40天的提議，這將是打了5個月的以哈戰爭首度長時間休戰，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）正在評估提案內容。雙方本週都派出代表團到卡達敲定細節。

熟悉停火會談內容的消息人士說，根據在巴黎協商的提案，哈瑪斯武裝分子將釋放部分人質，以換取以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯、增加對加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助，以及讓以軍撤出加薩人口稠密區。

但這似乎沒有滿足哈瑪斯的主要訴求，也就是任何協議都必須包括一條永久結束戰爭和以色列撤軍的明確道路，或是決定人質中的以色列役齡男子命運。

拜登在美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀節目「塞斯麥爾斯深夜脫口秀」（Late Night with Seth Meyers）播出的談話中說，以色列同意在預計於3月10日開始的齋戒月期間停止在加薩的戰鬥。拜登昨天表示，他希望停火協議能在3月4日前敲定。

以色列政府發言人海恩瑞希（Tal Heinrich）早些時候表示，對加薩達成的任何停火協議，都將要求哈瑪斯撤銷「難以接受的訴求」。她又說：「我們願意（達成協議），但問題在於哈瑪斯是否有意願。」

居中斡旋的卡達表示，以哈雙方尚未取得突破。卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）說：「我們對阻礙達成協議的議題尚未有最終共識。我們對能達成某種協議仍抱持著希望。」

兩名哈瑪斯高層告訴路透社，拜登發表這段言論似乎為之過早。其中一人說：「還有很大的差距需要彌合。」

根據以色列統計，哈瑪斯戰士去年10月7日發動越界突襲，殺害1200人並劫持253名人質，引發以色列對加薩的地面攻擊。加薩衛生當局表示，已確認有近3萬人喪命。

哈瑪斯長期以來一直表示，只有根據永久結束戰爭的協議，才會釋放所有人質。以色列則說，將考慮僅暫時停火，且在殲滅這個伊斯蘭主義武裝團體之前，不會結束加薩戰爭。

了解會談內容的高階消息人士說，雙方協商的提議草案內容是休戰40天，在這段期間，哈瑪斯將釋放約40名人質，包括婦女、19歲以下或50歲以上民眾與病患，以換回約400名巴勒斯坦囚犯，比例為10囚換1人質。

以色列將在屯墾區外重新部署軍隊。除了役齡男子外，加薩居民將獲准返回先前撤離的地區，且援助物資也將增加，包括緊急住房供應。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130228