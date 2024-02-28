以色列和真主黨緊張升溫 美呼籲循外交途徑解決

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）以色列警告即使在加薩（Gaza）達成停火協議，仍會追擊什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）後，美國今天呼籲聚焦外交途徑解決以色列與黎巴嫩間緊張局面。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「我們不願見到任何一方在北部衝突升溫。」

米勒指出：「以色列政府已公開表示且私下向我們保證，他們想要遵循外交途徑。」「這是我們將繼續追求的目標，最終無需進行軍事行動。」

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列以來，以色列與伊朗撐腰的真主黨即彼此交火。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）25日表示，即使正在進行的外交協商成功地達成加薩停火並釋放人質，以色列也不會放鬆對真主黨的行動。

法國在美國支持下推動一項計畫，根據這項計畫，真主黨和盟軍戰士將自邊界撤退12公里，以色列也將暫停攻擊。

米勒在每日新聞簡報中指出，以色列北部數以萬計民眾面臨實際的安全威脅，華府希望透過外交途徑解決這個問題。

米勒談話前，真主黨表示今天發射大量火箭攻擊一處以色列空中監測基地，回應以軍對黎巴嫩境內迄今最嚴重的攻擊。目前未立即有火箭攻擊造成傷亡的消息傳出。

自去年10月以來，以色列的攻擊已導致黎巴嫩約50名平民和約200真主黨戰士喪生。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130228