加薩糧食嚴重短缺 世衛援助團隊目睹孩童餓死

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，在糧食、燃料和藥物嚴重短缺的情況下，上週末造訪加薩北部兩家醫院的援助團隊目睹了孩童死於飢餓的駭人場景。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「儘管我們努力爭取更頻繁地進入加薩北部，這仍是我們自2023年10月初以來首次訪視奧達醫院（Al-Awda Hospital）和卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）」。

他在舊稱推特（Twitter）的社群媒體平台X表示，這些發現「令人生畏，奧達醫院的情況尤其令人震驚，其中一棟建築被摧毀了」。

他說，加薩北部唯一的兒科醫院卡邁爾艾德旺醫院擠滿了病人。

譚德塞說：「食物短缺導致10名兒童死亡。」

加薩衛生部表示，在缺乏援助的加薩北部地區，至少有16名兒童因營養不良而喪命。

聯合國上週警告，自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日在以色列境內發動史無前例的攻擊以來，以巴衝突愈演愈烈，在戰火肆虐下，加薩走廊（Gaza Strip）的饑荒「幾乎不可避免」。

根據法新社官方數據統計，哈瑪斯突襲以色列造成約1160人喪命，其中大部分是平民。

據以色列稱，武裝分子還綁架了250名人質，其中130人還未獲釋，包括推測已死亡的31人。

哈瑪斯控制的加薩衛生部則說，以色列對加薩的報復性攻擊已造成超過3萬500人死亡，其中大多是婦孺。

譚德塞還在X上警告說，除了北部兩家醫院食物嚴重短缺外，「缺電對病人照護構成嚴重威脅，特別是在加護病房和新生兒病房等關鍵區域」。

他說，在週末期間，聯合國衛生機構向每家醫院運送9500公升燃料以及一些基本醫療用品。「這只是緊急救生需求的一小部分。」

譚德塞再次呼籲以色列「確保能夠安全、定期地（向加薩）提供人道援助」。

他說，「必須立即向平民，特別是兒童和衛生人員提供更多幫助」，並且強調「所有這些患者需要的關鍵藥物是和平。停火」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130305