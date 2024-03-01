刺胳針：全球逾10億人苦於肥胖

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發布的研究成果顯示，全球目前有超過10億人口患有肥胖症，這一數字自1990年以來增加了4倍多。

這項與世界衛生組織（WHO）合作執行的研究顯示，貧窮國家特別受到肥胖這項「流行病」影響，而且兒童和青少年的肥胖率增長速度快於成年人。

這項於3月4日「世界肥胖日」（World Obesity Day）之前發布的研究估算，1990年全球約有2.26億名肥胖成人、青少年和兒童，到了2022年已增至10.38億人。

法新社報導，世衛健康營養主任布蘭卡（Francesco Branca）表示，肥胖人口突破10億人的時間點「比我們預期要早得多」。

雖然醫生們知道肥胖人口正快速上升，但根據先前預估，此一象徵性數字應出現在2030年。

「刺胳針」指出，研究人員分析了超過190國、逾2.2億人的身高和體重，得出此一估計值。

他們計算出，2022年有5.04億名成年女性、3.74億名男性屬於肥胖。研究指出，自1990年以來，男性肥胖率幾乎增至3倍，達14%；女性肥胖率則增為兩倍多，達18.5%。

在未成年人方面，2022年約有1.59億名兒童和青少年患有肥胖症，而1990年約為3100萬人。

肥胖這種慢性且複雜的疾病，伴隨著致命風險更大的心臟病、糖尿病和某些癌症。在冠狀病毒疫情期間，體重過重增加了死亡風險。

玻里尼西亞、密克羅尼西亞、加勒比海地區、中東和北非等地國家肥胖人口增多的情況較嚴重。

研究指出：「現在這些國家的肥胖率高於許多高收入工業化國家，尤其是歐洲國家。」

布蘭卡說：「過去我們傾向認為肥胖是富人的問題，現在則是全球性問題。」他強調低收入和中等收入國家的生活方式已有快速變化。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「這項新研究凸顯了從幼年到成年透過飲食、身體活動和必要時的適當護理來預防與控制肥胖的重要性。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130301