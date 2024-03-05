聯合國報告：哈瑪斯突襲以色列很可能有性侵輪暴

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（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）聯合國專家團隊今天報告說，有「合理理由」相信巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列時，在多個地點有性暴力行徑，包括性侵和輪暴。

綜合路透社和法新社報導，負責調查衝突中性暴力的聯合國特使派坦（Pramila Patten）率領團隊在今年1月29日到2月14日訪問以色列，目的是蒐集、分析及查證去年10月7日突襲事件相關性暴力消息。

報告說：「在哈瑪斯和其他武裝團體對加薩外圍各地針對民用和軍事目標協作攻擊事件中，任務團隊發現有合理理由相信10月7日突襲行動期間有多個地點發生衝突相關的性暴力，包括性侵與輪暴。」

報告還說至少有3處，包括諾瓦音樂節（Nova music festival）現場和周圍地區、232路（Road 232）及雷姆集體農場（Kibbutz Reim）。

報告說：「在多數事件中，被害人先被性侵然後殺害，至少2起事件與女性屍體性侵案有關。」

儘管有要求被害人出面作證，但沒人出面。然而任務團隊得以訪問10月7日突襲事件倖存者和目擊者以及衛生單位人員。他們看了大約5000張照片和50個小時的突襲事件影片，也得以訪問一些後來獲釋的人質。

這項24頁聯合國報告寫道：「可信的間接資訊也已蒐集，可能顯示某些形式性暴力，包括生殖器殘割、性虐待或殘忍、不人道及有辱人格的對待。」

哈瑪斯矢口否認性暴力指控。

根據以色列統計，哈瑪斯分子去年10月7日突襲以色列造成約1200人喪命，並擄走253人作為人質。哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局表示，以色列隨後展開報復性攻擊，造成約3萬名巴勒斯坦人死亡。

聯合國報告說：「這個任務團隊發現明確且有說服力的資訊，顯示部分被帶到加薩的人質曾受到各種衝突相關性暴力，且有合理理由相信這類暴力情事可能持續發生。」

聯合國團隊表示，將需要「完整」調查以確定性暴力情事整個規模、範圍及特定歸因。這個團隊說，他們也收到來自各機構和民間消息人士及直接訪問的資訊，內容關於10月7日事發後「在拘留場所、突擊搜查民宅及檢查站針對巴勒斯坦男女的性暴力」。這些拘留中心位在以色列。

聯合國團隊說，已向以色列司法部和軍法署長（Military Advocate General）提出相關指控說法，對方說不曾收到針對以色列國防軍（IDF）人員的性暴力投訴。

以色列一直不滿聯合國對10月7日突襲事件的回應。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年底說，當天的性暴力情事「必須強力調查和起訴」，強調「必須譴責基於性別的暴力，無論何時何地」。

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以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）今天稍早告訴擁有193個會員國的聯合國大會（General Assembly）：「聯合國聲稱關心婦女，但就在我們現在說話的時候，以色列婦女正被哈瑪斯恐怖分子性侵和虐待。聯合國的聲音在哪裡？你們的聲音在哪裡？」

他說：「哈瑪斯必須面臨持續的壓力，要求他們停止性暴力並立即釋放所有人質。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130305