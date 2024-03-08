「別讓加薩人挨餓」 以色列人攜糧食赴邊境聲援

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（中央社以色列克瑞沙洛7日綜合外電報導）數十名以色列行動人士今天帶著援助糧食，穿著寫有「別讓加薩人挨餓」的T恤，開車前往被圍困的加薩邊境，表達對當地巴勒斯坦人的支持。

法新社報導，這支由30台車輛組成的車隊在距離以色列南部克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境點不到3公里處遭警察攔下。

這場行動的發起人早就料到會有這樣的結果，他們承認這個車隊只是社會上一場象徵性的行動；他們對巴勒斯坦人困境的關注，使得他們成為少數族群。

策劃這次示威活動的「站在一起」（Stand Together）聯盟成員蕭菲特（Nadav Shofet）表示，此舉的目的是強調「不同的聲音」，並表明「我們的社會中，有人認為加薩（Gaza）正在發生的事是令人無法接受的」。

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大多數示威成員今天穿著寫有「別讓加薩人挨餓」（Don't Starve Gaza）字眼的紫色T恤，還在汽車後照鏡繫上黃絲帶。巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突擊以色列南部，並擄走大批人質，黃絲帶正是解救人質運動的象徵。

參與今天示威活動的39歲語言治療師凱斯拉西（Orly Shay Keslassy）說：「我們對抗哈瑪斯的戰鬥是正當的，但我們不能忽視加薩有數以百萬計的無辜人們。身為一名以色列人，我實在無法接受我國政府和以色列有部分人士不希望加薩人民有足夠的糧食。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130308