拜登擬下令於加薩興建港口 從海路接收援助物資

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國政府高階官員說，總統拜登今天將在國情咨文演說中宣布，美軍將在加薩（Gaza）的地中海岸建造一座臨時港口，以透過海運接收人道援助物資。

路透社報導，官員們在新聞簡報中說，這項行動最初規劃透過賽普勒斯（Cyprus）轉運，內容不包括部署美軍人員到加薩。

官員們還說，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）遲遲未與以色列達成停火6週及釋放人質的新協議，因為哈瑪斯未同意釋放罹病和年長人質。

一名官員談到在埃及舉行的談判陷入僵局時說，新協議已被提出來討論了一週多，必須實現臨時停火才能「為加薩人民帶來立即救助」。

在拜登決定下令建造臨時港口的同時，聯合國已警告，以色列與哈瑪斯的戰爭打了5個月，加薩230萬名巴勒斯坦人口可能出現大規模饑荒。

一名官員說，拜登將告訴國會，他正指示美軍「展開緊急任務，在加薩建設港口，與志同道合的國家和人道援助夥伴合作」。

這座港口將可容納載運糧食、水、醫療用品和臨時避難所的大型船隻。

官員們說，美國將與歐洲和區域夥伴及盟友合作，成立一個能出錢出力的國際聯盟。

一名以色列官員說，以色列「完全支持（在加薩海岸）建造臨時碼頭」，這項行動「將在雙方充分協調下執行」。

美國官員說，雖然以色列正增加允許進入加薩的援助卡車數量，美國和其他國家也持續空投物資，但進入加薩的援助物資仍然不夠，「我們不會等以色列人」允許運送更多援助到加薩，「這是美國發揮領導力的時刻」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130308