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拜登國情咨文聚焦墮胎、民主議題 凸顯與共和黨不同之處

2024/3/8 09:59（3/8 10:23 更新）
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美國總統拜登。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在大選前發表任內最後一場國情咨文演說，主打墮胎權列國家保障，並將凸顯與共和黨乃至潛在對手川普間的鮮明對比。

拜登今天晚間9時（台灣8日上午10時）向國會參眾兩院聯席會議發表國情咨文演說，尋求緩解選民對他年事已高難再執政4年的疑慮，面對反民主的川普，拜登將自身描繪成唯一能取代他的人選。

拜登在演說中強調他對保障墮胎權的承諾。在聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁定，終結對墮胎權近50年的憲法保障後，川普曾讚揚自己扮演要角。最高法院9名大法官中以保守派6人居多數，其中3名是川普執政時任命。

民主

拜登也聚焦在所謂川普對民主構成的威脅，尤其川普在2020年敗選無法連任時，一再重複大選存在弊端的不實說法，並提議監禁政敵。

民調顯示，81歲的拜登和77歲的川普在選戰中勢均力敵。對於兩人很可能於11月大選再度對決，多數美國選民的熱情不比4年前。

經濟

拜登將尋求提高他在人民心中關於美國經濟實力的聲譽。

美國經濟表現優於大多數高收入國家，就業持續成長，消費者支出增長。然而，共和黨選民告訴民調機構，他們對經濟深感不滿，美國人整體上在經濟問題的民調中給予川普更高的分數。（譯者：盧映孜）1130308

#川普
#拜登
#美國
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