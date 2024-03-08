拜登國情咨文 首提堅決維護台海和平穩定

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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國總統拜登今晚在國情咨文中表示，堅決反對中國不公平經濟行為，確保美國最先進技術不能用於中國武器，並堅決維護台海和平穩定。這是拜登首次在國情咨文中談及台海安全。

拜登（Joe Biden）今晚在國會發表第3次國情咨文。

他在談到中國時表示，多年來許多共和黨人都在談中國崛起，美國逐漸落後，「他們把事情搞反了，美國正在崛起。」

拜登指出，美國擁有世上最佳經濟。自他上任以來，美國國內生產毛額（GDP）有所上升，對中國的貿易逆差已降至十多年來最低，美國堅決反對中國不公平經濟行為。

在談到台海情勢時，拜登重申美國一貫立場指出，堅決維持台海和平穩定。

拜登表示，他已重振美國與太平洋區域包括印度、澳洲、日本、南韓、太平洋島國的夥伴關係與聯盟，也確保美國最先進技術不能用於中國武器，不得進行交易。

他還諷刺前美國總統、可能成為他年底競選連任對手的川普（Donald Trump），雖然對中國發表所有強硬言論，「但他從未想過這麼做」。

不過，拜登也強調，期望與中國競爭，而非衝突。（編輯：陳慧萍）1130308