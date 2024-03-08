拜登國情咨文提台海和平 學者：告訴北京勿輕舉妄動

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）美國總統拜登在國情咨文中首次談及台海安全，學者今天表示，拜登用詞立場堅定，可能認為要向北京傳達不要輕舉妄動的訊息，同時展現「有一貫性政策、維持對台灣安全承諾」的態度，凸顯與前總統川普的差異。

美國總統拜登（Joe Biden）在國情咨文中表示，堅決反對中國不公平經濟行為，確保美國最先進技術不能用於中國武器，並堅決維護台海和平穩定。這是拜登首次在國情咨文中談及台海安全。

外交部對此表示，中國各類意圖破壞台海現狀、升高區域緊張情勢的行徑，已受到國際社會及美國跨黨派高度關切。對於美國高層積極在各重要場域明確傳達支持台海和平與穩定現狀的正面訊息及跨黨派共識，表達誠摯歡迎與感謝。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中接受中央社記者訪問表示，拜登上任後在許多場合經常提及重視台海和平穩定，在戰略模糊的概念內，逐漸朝向清晰光譜陳述。

對於拜登用詞與立場更為堅定，李大中指出，拜登可能認為需要在言語上，向北京傳達不要輕舉妄動或誤判形勢的訊息；拜登有其政治考量，國情咨文雖多聚焦內政，但近年台海及印太情勢多變，外交層面顯得重要，例如在中國議題上，拜登想要展現出有原則、不打折扣的形象。

美國將迎來總統大選，李大中說，拜登也希望展現自己是「有經驗的老手、有一貫性政策、不退縮、維持對台灣安全承諾」的態度，凸顯與前總統川普（Donald Trump）的差異。

東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社，拜登國情咨文大多聚焦美國內政議題，值得注意的是，拜登強調區域夥伴的合作，例如點出日本、南韓、太平洋島國的夥伴關係，同時表達期望與中國競爭，而非衝突。

沈有忠指出，拜登尋求多邊主義立場的同時，也希望呈現出與看似傾向衝突的川普有著明顯區隔。

世新大學前國際事務長吳巨盟表示，拜登已有多方佈局，例如美日韓三方同盟、美日澳印度四方對話等夥伴關係持續深化，可解讀為確保印太穩定、防堵中國威脅或預防台海發生戰爭的一環。

今年是台灣關係法立法45週年，吳巨盟指出，拜登暗示其立場逐漸清晰，目的為向中國明確表達，切勿輕易改變現狀的態度。（編輯：林興盟）1130308