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國防部：若敵機艦侵領空海 授權第一線指揮官反制
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國防部：若敵機艦侵領空海 授權第一線指揮官反制

2024/3/8 11:05（3/8 11:28 更新）
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圖為海軍防空飛彈展示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部今天表示，依國際法規定，國家遭外來武裝攻擊時，均有採取武力進行自衛權，若敵機艦侵入台灣領空領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，可合法授權第一線指揮官，採適當方式反制。

國軍更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，將予以反制。國防部長邱國正今天指出，此界定是他上任沒多久後調整，尤其前美國眾議院議長裴洛西訪台後，明確修訂權責並執行。

國防部上午發布新聞稿進一步說明，依據國際法規定，國家遭受外來武裝攻擊時，均擁有採取武力，進行自我防衛固有權力 （自衛權）。

國防部指出，如敵軍機、艦侵入台灣領空及領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於國家對領土享有絕對主權，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護國防安全。（編輯：蘇龍麒）1130308

#邱國正
#國防部長
#裴洛西
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